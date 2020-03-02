ВОЗ назвала неэффективным измерение температуры, чтобы найти больных на коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что измерение температуры пассажиров, въезжающих в страну - это расходный и не эффективный способ борьбы с коронавирусом

Фото: ГПСУ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что измерение температуры пассажиров, въезжающих в страну - это расходный и не эффективный способ борьбы с коронавирусом

Об этом сообщается на сайте организации, передает RegioNews. "Контроль температуры тела на въезде или на выезде сам по себе не является эффективным способом предотвратить распространение инфекции между странами, поскольку инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде, у них может не быть явных симптомов через раннюю стадию течения болезни, или они могут принять жаропонижающее и таким образом скрыть симптомы. Кроме того, такие мероприятия требуют существенных вложений, при этом пользы от этого может быть мало ", - сообщает ВОЗ. По мнению специалистов организации, более эффективными будут консультации путешественников о способах избежать заражения, а также проведение процедуры сбора деклараций о состоянии здоровья на въезде в страну с контактной информацией пассажиров, чтобы должным образом оценить риски и отследить их возможные контакты. Ранее сообщалось, что температурный скрининг применяется в отношении всех граждан, прибывающих в Украину для предотвращения попадания коронавируса на территорию нашего государства. По состоянию на 2 марта в мире зафиксировано 89 074 хвирих коронавируса Covid-19, умерли 3048 человек, а выздоровели 45110. Под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Крыму и Севастополе находятся 50 человек, прибывших из Китая В течение понедельника, 1 марта работники Государственной пограничной службы Украины путем температурного скрининга измерили температуру 122 226 человек

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