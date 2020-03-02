Открытый гей Бутиджедж отказался баллотироваться на пост президента США
Соответствующее заявление он сделал во выступления 1 марта, передает RegioNews.
"Наша цель всегда заключалась в том, чтобы объединить страну против Дональда Трампа и победой утвердить время наших ценностей. Поэтому следует признать, что на этом этапе предвыборной гонки лучшим способом достичь этих целей станет завершение предвыборной кампании и помощь нашей партии и стране. Следовательно, сегодня я принял сложное решение прекратить свое участие в выборах кандидата в президенты от Демократической партии ", - заявил Бутиджедж.
Он поблагодарил всех своих сторонников и семьи за поддержку во время избирательной кампании.
Ранее во время первых кокусов в штате Айова Бутиджедж победил всех возможных претендентов, во время праймериз в Нью-Гемпшире занял Второе место, а в Неваде и Южной Каролине - третье.
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