Открытый гей Бутиджедж отказался баллотироваться на пост президента США

Мэр города Саус-Бенд (штат Индиана) Пит Бутиджедж отказался участвовать в выборах кандидата от Демократической партии для участия в президентских выборах в США

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Мэр города Саус-Бенд (штат Индиана) Пит Бутиджедж отказался участвовать в выборах кандидата от Демократической партии для участия в президентских выборах в США

Соответствующее заявление он сделал во выступления 1 марта, передает RegioNews.

"Наша цель всегда заключалась в том, чтобы объединить страну против Дональда Трампа и победой утвердить время наших ценностей. Поэтому следует признать, что на этом этапе предвыборной гонки лучшим способом достичь этих целей станет завершение предвыборной кампании и помощь нашей партии и стране. Следовательно, сегодня я принял сложное решение прекратить свое участие в выборах кандидата в президенты от Демократической партии ", - заявил Бутиджедж.

Он поблагодарил всех своих сторонников и семьи за поддержку во время избирательной кампании.

Ранее во время первых кокусов в штате Айова Бутиджедж победил всех возможных претендентов, во время праймериз в Нью-Гемпшире занял Второе место, а в Неваде и Южной Каролине - третье.

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