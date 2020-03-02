Коронавирус в мире: растет число больных и выздоровевших
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.
Как отмечается, всего в мире количество случаев заражения новым коронавирусом, распространившийся с Уханя в центре Китая, достигло 89 тыс. 71, из них - более 45 тысяч выздоровели.
Так, случаи инфицирования коронавирусом COVID-19 обнаружили в 63 странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 1 марта почти 87 тысячи человек заразились и по меньшей мере 2900 - умерли в мире.
В Китае по состоянию на 1 марта от вируса умер 2761 человек, почти 80 тыс. -заразились.
Наиболее пораженными странами, кроме Китая, являются Иран, Италия, Япония и Южная Корея.
СПРАВКА: 2019-nCov (COVID-19) принадлежит к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни - легкий, в некоторых - с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем, в более сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных, однако, выздоравливают.
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