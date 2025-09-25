12:51  25 сентября
Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
25 сентября 2025, 11:34

Почему Трамп не любит ООН – и почему ООН отвечает взаимностью

25 сентября 2025, 11:34
Фото: ООН
Трамп не любит ООН, как вообще различные международные организации. Но по ООН у него есть и личные мотивы

Первоначально это был конфликт вокруг строительства любимого детища Трампа – Trump Tower – как раз напротив штаб-квартиры ООН. В организации Объединенных Наций тогда выступали резко против этого строительства. Это было еще в 1980-1990-е годы. Однако в этом споре Трамп победил. В 2005-2006 годах, когда ООН планировала масштабную реконструкцию своего здания, построенного еще в 1950-х, Трамп предложил ООН свои услуги застройщика, а также предложил Секретариату ООН переехать временно в одно из своих зданий – Trump World Tower, расположенное рядом со штаб-квартирой ООН. ООН тогда отказалась. Наверное, очень жалеют сейчас. В своем выступлении на трибуне ООН Трамп упомянул этот "досадный эпизод", заявив, что на ремонте здания Секретариата ООН разворовали (по мнению президента США – В.Ф.) 2,4 млрд долларов США. Очень злопамятный Дональд Фредович, как оказывается. Кстати, ранее он утверждал, что ООН потратила чрезмерные средства на ремонт – более 1,5 миллиарда долларов. Может это поправка на инфляцию, а может присущее Трампу легкомысленное отношение к цифрам.

ООН между тем отвечает Трампу взаимностью. Когда нынешний президент США пришел сейчас для выступления в ООН, для него "отказались работать" в здании ООН и эскалатор и суфлер. Даже не знаю, был ли сознательный саботаж каких-то антитрампистов, которых, пожалуй, много в Организации Объединенных Наций, или какая-то ооновская мистика (сильные эмоции они даже на технику влияют), или просто это следствие задержек с финансовыми взносами от США, Китая и некоторых других стран. Так или иначе, это выглядело очень символично.

Но… "Нравится, не нравится", однако Трампу приходится приходить на выступление в ООН, а ООН должна сотрудничать с нелюбимым Трампом. Вот такая она коварная большая политика.

