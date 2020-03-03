Турецкие войска в Сирии сбили еще один самолет Асада
Турецкие военные на территории сирийской провинции Идлиб сбили истребитель режима Асада
Турецкие военные на территории сирийской провинции Идлиб сбили истребитель режима Асада
Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter, передает RegioNews
"В рамках успешной операции "Весенний щит" был сбит истребитель типа L-39, принадлежащий режиму", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 февраля сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 36 турецких военнослужащих.
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