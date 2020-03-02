С Волыни в Польшу пытались вывезти 30 килограммов янтаря
Луцкие пограничники задержали автомобиль с янтарем, который направлялся в Польшу
Луцкие пограничники задержали автомобиль с янтарем, который направлялся в Польшу
Об этом сообщает пресс служба Луцкого пограничного отряда, пишет RegioNews.
Автомобиль марки "Форд" польской регистрации под управлением гражданина Украины следовал на выезд из Украины через пункт пропуска "Ягодин". Водитель заранее выбрал полосу движения "зеленый коридор", очевидно надеясь, что его не будут тщательно проверять.
Но пограничники учли имеющиеся риски и направили транспортное средство на углубленный осмотр. В результате проверки под водительским и пассажирскими сиденьями обнаружили более 30 килограммов камней желтого цвета, вероятно янтаря.
По данному факту вызвали представителей Национальной полиции. Проводится проверка.
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