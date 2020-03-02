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02 марта 2020, 17:44 6

Новым руководителем Волынской полиции стал Юрий Крошко

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02 марта 2020, 17:44 6
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Сегодня его представил коллективу председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко
Сегодня его представил коллективу председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на volyn.com.ua.

До сих пор Юрий Крошко был руководителем областного управления стратегических расследований, а ранее работал на высоких должностях в полиции Кировоградщины и Житомирщины областей.

Во время представления главы присутствовали председатель облгосадминистрации Юрий Погуляйко, прокурор Волыни Тарас Безрукий, руководители других силовых структур.

Справка: Юрий Крошко родился 25 августа 1977 года в Житомире.

В 1998 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины.

Службу в органах внутренних дел начал с оперуполномоченного отдела по борьбе с преступностью Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Житомирской области.

В период с 1998 по 2018 годы работал на различных должностях в полиции Житомирской области и заместителем начальника управления в Кировоградской области.


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