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02 марта 2020, 17:20 12

"Укравтодор" получит 19 миллиардов гривен кредитных гарантий правительства

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02 марта 2020, 17:20 12
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Правительство выделит "Укравтодора" 19,3 млрд грн кредитных гарантий, что позволит компании привлечь 19,3 млрд грн грн на строительство дорог в этом году
Правительство выделит "Укравтодора" 19,3 млрд грн кредитных гарантий, что позволит компании привлечь 19,3 млрд грн грн на строительство дорог в этом году

Об этом написал в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, пишет RegioNews.

"Это была одна из тем во время сегодняшней еженедельной встречи с коллегами из НБУ в рамках Меморандума о сотрудничестве. Развитие инфраструктуры - один из ключевых приоритетов национального проекта" Большая стройка "", - отметил премьер.


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