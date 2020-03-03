Украина собирает заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Крыму

По инициативе Украины и ее партнеров 6 марта состоится заседание Совета Безопасности по формуле Арриа относительно нарушений прав человека в оккупированном Россией Крыму

По инициативе Украины и ее партнеров 6 марта состоится заседание Совета Безопасности по формуле Арриа относительно нарушений прав человека в оккупированном Россией Крыму

Как передает RegioNews, об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

По его словам, обсуждения начнутся в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

"В пятницу состоится заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Автономной Республике Крым и г. Севастополь. Инициаторами выступили Украина и страны-партнеры - Эстония, США, Германия, Франция, Великобритания и Бельгия", - говорится в сообщении.

По словам дипломата, ожидается, что участники заседания с украинской стороны обнародуют факты нарушений прав человека на полуострове, ознакомят членов Совбеза с мерами, которые предпринимает руководство Украины для защиты населения на оккупированных территориях, а также с усилиями, направленными на деоккупацию Крыма.