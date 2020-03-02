Тарифы на проезд пасажиров железнодорожным транспортом не возросли, - Владислав Криклий
Повышение тарифов на проезд было запланировано на 1 марта, однако соответствующий приказ Министерства инфраструктуры пока не согласован
Повышение тарифов на проезд было запланировано на 1 марта, однако соответствующий приказ Министерства инфраструктуры пока не согласован
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу министерства.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что поступления от пассажирских перевозок только на 43% покрывают расходы на их организацию. Кроме того, железная дорога не получает от государства финансирование на обновление вагонов.
Также отмечается, что из бюджетов почти не предоставляется компенсация расходов на перевозку железнодорожным транспортом льготников - в прошлом году Укрзализныця перевезла льготников почти на 1,07 млрд грн, из которых получила лишь 136 млн грн компенсации (около 13%).
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
- 13:17 03 марта Во Львовской области подготовили 150 мест для людей с подозрением на коронавирус
- 13:16 03 марта Международный экономический форум в Крыму перенесли из-за коронавируса
- 13:15 03 марта Через коронавирус могут измениться правила вызова врача и "скорой"
- 13:10 03 марта Правительство приняло решение продать единственного производителя соли в Украине "Артемсоль"
- 13:09 03 марта Житомирская область закупит 500 спецкостюмов на случай коронавируса
- 13:04 03 марта Скалецкая успокоила насчет первого случая коронавируса в Украине
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
Все блоги »
Корпорация Зе. Помешают ли "собаки и дороги" взять "Слугам народа" местные советы в Николаевской области
03 марта 2020, 10:17
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации