Стало известно, когда украинцам введут электронные больничные

Правительство Украины во время сегодняшнего заседания приняло постановление относительно внедрения электронных больничных

Фото: facebook/dubilet

Правительство Украины во время сегодняшнего заседания приняло постановление относительно внедрения электронных больничных

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

По его словам, вместо того, чтобы выписывать больничные (официально - "листы нетрудоспособности") на бумажных бланках, врачи будут это делать через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.

Также Дубилет объяснил, в чем преимущество электронных больничных:

1. Вокруг больничных происходит много мошенничества. Их можно купить в интернете за 200 грн (погуглите). Бизнес и государство тратят на фейковые больничные миллиарды гривен в год.

Теперь, когда они будут в электронной форме, подделывать их без участия врача будет невозможно. А врачам выписывать фейковые листы будет сложнее, потому что теперь все автоматически фиксируется и анализируется в единой электронной системе.

2. Гражданам можно будет не посещать больницу отдельно, чтобы закрыть больничный. Врач ставит срок больничного по умолчанию и он может закрываться без дополнительно визита (визит нужен, если другой срок).

3. Убираем лишнюю бюрократию. Информация в фонд и работодателю передается автоматически, а без долгого круговорота бумажных бланков.

4. Возможно, вы помните новость прошлого года, как в стране закончились бланки строгой отчетности для этих листов? С новой системой эти бланки не будут нужны.

По словам Дубилета, эта система почти ничего не будет стоить для государства. "Потому что мы делаем эту систему на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда, которым бизнес и так сейчас пользуется", - пояснил он.

При этом Дубилет отметил, что данная система должна появиться уже в апреле.