Пограничники за сутки измерили температуру 122 тысячам человек
Об этом сообщает пресс служба МВД в Фацебук, передает RegioNews
"Температурный скрининг: За 1 марта силами Государственной пограничной службы Украины было проверено 122 226 человек. 2 граждан Украины с повышенной температурой 38,2 и 38,3 обнаружено в пункте пропуска" Рава-Русская ". Врачи диагностировали у них ОРВИ, признаков коронавируса НЕ обнаружено ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что температурный скрининг применяется в отношении всех граждан, прибывающих в Украину для предотвращения попадания коронавируса на территорию нашего государства.
По состоянию на 2 марта в мире зафиксировано 89 074 хвирих коронавируса Covid-19, умерли 3048 человек, а выздоровели 45110.
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