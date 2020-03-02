Пограничники за сутки измерили температуру 122 тысячам человек

В течение понедельника, 1 марта работники Государственной пограничной службы Украины путем температурного скрининга измерили температуру 122 226 человек

Фото: ГПСУ

В течение понедельника, 1 марта работники Государственной пограничной службы Украины путем температурного скрининга измерили температуру 122 226 человек

Об этом сообщает пресс служба МВД в Фацебук, передает RegioNews

"Температурный скрининг: За 1 марта силами Государственной пограничной службы Украины было проверено 122 226 человек. 2 граждан Украины с повышенной температурой 38,2 и 38,3 обнаружено в пункте пропуска" Рава-Русская ". Врачи диагностировали у них ОРВИ, признаков коронавируса НЕ обнаружено ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что температурный скрининг применяется в отношении всех граждан, прибывающих в Украину для предотвращения попадания коронавируса на территорию нашего государства.

По состоянию на 2 марта в мире зафиксировано 89 074 хвирих коронавируса Covid-19, умерли 3048 человек, а выздоровели 45110.

Под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Крыму и Севастополе находятся 50 человек, прибывших из Китая