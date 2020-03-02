Коронавирус в ЕС: уровень угрозы повышен до высокого

Евросоюз повысил угрозу заражения коронавирусом с умеренного уровня до высокого

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Евросоюз повысил угрозу заражения коронавирусом с умеренного уровня до высокого

Как передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге 2 марта.

По ее словам, оценка риска заболевания коронавирусом в Евросоюзе повышена с умеренного до высокого уровня. Она также объявила, что ЕС создает группу реагирования Corona, которая сосредоточится на борьбе с вирусом.

В состав группы войдут Янез Ленарчич, который будет отвечать за кризисное управление, Стелла Кириакидис (вопросы здравоохранения), Илва Йоханссон (вопросы, связанные с границами), Адина Валеан (мобильность) и Паоло Джентилони (макроэкономические аспекты).

Напомним, по состоянию на 2 марта в мире зафиксировано 89 074 больных коронавирусом Covid-19, умерли 3044 человека, а выздоровели 45110.

Наиболее пораженными странами, кроме Китая, являются Иран, Италия, Япония и Южная Корея.

СПРАВКА: 2019-nCov (COVID-19) принадлежит к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни - легкий, в некоторых - с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем, в более сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных, однако, выздоравливают.