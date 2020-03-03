Кабмин передал собор ПЦУ в Крыму в госсобственность
Правительство приняло решение передать Кафедральный собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе в государственную собственности Украины
Правительство приняло решение передать Кафедральный собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе в государственную собственности Украины
Как передает RegioNews, об этом сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Кабмина, в своем Telegram-канале.
"Кабмин постановил временно передать из коммунальной собственности АР Крым в государственную собственность Кафедральный собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе", - написал он.
Также нардепи опубликовал фото соответствующего документа.
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
- 13:17 03 марта Во Львовской области подготовили 150 мест для людей с подозрением на коронавирус
- 13:16 03 марта Международный экономический форум в Крыму перенесли из-за коронавируса
- 13:15 03 марта Через коронавирус могут измениться правила вызова врача и "скорой"
- 13:10 03 марта Правительство приняло решение продать единственного производителя соли в Украине "Артемсоль"
- 13:09 03 марта Житомирская область закупит 500 спецкостюмов на случай коронавируса
- 13:04 03 марта Скалецкая успокоила насчет первого случая коронавируса в Украине
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
Все блоги »
Корпорация Зе. Помешают ли "собаки и дороги" взять "Слугам народа" местные советы в Николаевской области
03 марта 2020, 10:17
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации