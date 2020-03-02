Глава КБ "Южное" Дегтярев опять заработал больше Трампа
Соответствующие данные указаны в декларации Дегтярева в Едином государственном реестре деклараций, пишет RegioNews.
Это не единственная сумма, полученная Дегтяревым в данном месяце. Еще 7 февраля он ему начислили 175 тысяч 609 гривен. Таким образом, совокупный доход главы предприятия за месяц составил 1 млн 231 тысячу 510 гривен.
Это больше, чем Дегтярев заработал в декабре. Напомним: тогда выплату в 1 миллион и 159 тысяч гривен сравнивали с зарплатой Трампа (оклад лидера составляет около 800 тысяч гривен в месяц).
Дегтярев входит в десятку самых оплачиваемых начальников госпредприятий в Украине. В январе он отчитался о получении 453,5 тысячи гривен, хотя еще в 2017 году его зарплата составляла 150 тысяч гривен. В 2016 году Дегтярева уволили за нарушения финансового законодательства, но он восстановился в судебном порядке.
Согласно публичной части финансового отчета КБ за 9 месяцев 2019 года, чистая прибыль предприятия составила всего 20 600 гривен. Средняя зарплата на предприятии, согласно этому же финотчету - 18 тысяч 330 гривен. Таким образом, за февраль Дегтярев получил 67 зарплат своих сотрудников.
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