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02 марта 2020, 15:51 14

Глава КБ "Южное" Дегтярев опять заработал больше Трампа

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02 марта 2020, 15:51 14
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Александр Дегтярев, возглавляющий "Конструкторское бюро "Южное", 21 февраля получил зарплату за январь по основному месту работы - 1 миллион 55 тысяч 901 гривну
Александр Дегтярев, возглавляющий "Конструкторское бюро "Южное", 21 февраля получил зарплату за январь по основному месту работы - 1 миллион 55 тысяч 901 гривну

Соответствующие данные указаны в декларации Дегтярева в Едином государственном реестре деклараций, пишет RegioNews.

Это не единственная сумма, полученная Дегтяревым в данном месяце. Еще 7 февраля он ему начислили 175 тысяч 609 гривен. Таким образом, совокупный доход главы предприятия за месяц составил 1 млн 231 тысячу 510 гривен.

Это больше, чем Дегтярев заработал в декабре. Напомним: тогда выплату в 1 миллион и 159 тысяч гривен сравнивали с зарплатой Трампа (оклад лидера составляет около 800 тысяч гривен в месяц).

Дегтярев входит в десятку самых оплачиваемых начальников госпредприятий в Украине. В январе он отчитался о получении 453,5 тысячи гривен, хотя еще в 2017 году его зарплата составляла 150 тысяч гривен. В 2016 году Дегтярева уволили за нарушения финансового законодательства, но он восстановился в судебном порядке.

Согласно публичной части финансового отчета КБ за 9 месяцев 2019 года, чистая прибыль предприятия составила всего 20 600 гривен. Средняя зарплата на предприятии, согласно этому же финотчету - 18 тысяч 330 гривен. Таким образом, за февраль Дегтярев получил 67 зарплат своих сотрудников.


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