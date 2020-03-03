На Донбассе в результате обстрелов боевиков 5 военных получили ранения
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
В частности, 7 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное, дважды неподалеку Красногоровки, в районе Авдеевки, рядом с Новомихайловкой, вблизи Лебединского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов наших позиций, а именно: дважды вблизи Орехового, дважды в районе Новотошковское, дважды неподалеку Крымского. Следует отметить, что противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка с миномета калибра 120 мм.
"2 марта, в результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, трое - боевое поражение", - говорится в сообщении.
Также в результате разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого была ранена местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь.
С началом нінешних суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 8 мин по защитникам н.п. Широкино, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет.
По подтвержденным данным потери российских оккупационных войск в течение последних двух дней составили: необратимыми - 4 человека, ранены и травмированны - 2 человека, уничтожено вооружения и военной техники - 2 единицы.
Напомним, 1 марта в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевое поражения. Это произошло во время подвоза продуктов к позициям украинских защитников вблизи н.п. Нижнетеплое. Российские оккупанты заметили автомобиль и применили противотанковый ракетный комплекс.
- 13:17 03 марта Во Львовской области подготовили 150 мест для людей с подозрением на коронавирус
- 13:16 03 марта Международный экономический форум в Крыму перенесли из-за коронавируса
- 13:15 03 марта Через коронавирус могут измениться правила вызова врача и "скорой"
- 13:10 03 марта Правительство приняло решение продать единственного производителя соли в Украине "Артемсоль"
- 13:09 03 марта Житомирская область закупит 500 спецкостюмов на случай коронавируса
- 13:04 03 марта Скалецкая успокоила насчет первого случая коронавируса в Украине
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус