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03 марта 2020, 08:14 9

На Донбассе в результате обстрелов боевиков 5 военных получили ранения

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03 марта 2020, 08:14 9
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В понедельник, 2 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня - противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Фото: flickr/ministryofdefenceua
В понедельник, 2 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня - противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

В частности, 7 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное, дважды неподалеку Красногоровки, в районе Авдеевки, рядом с Новомихайловкой, вблизи Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов наших позиций, а именно: дважды вблизи Орехового, дважды в районе Новотошковское, дважды неподалеку Крымского. Следует отметить, что противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка с миномета калибра 120 мм.

"2 марта, в результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, трое - боевое поражение", - говорится в сообщении.

Также в результате разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого была ранена местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь.

С началом нінешних суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 8 мин по защитникам н.п. Широкино, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет.

По подтвержденным данным потери российских оккупационных войск в течение последних двух дней составили: необратимыми - 4 человека, ранены и травмированны - 2 человека, уничтожено вооружения и военной техники - 2 единицы.

Напомним, 1 марта в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевое поражения. Это произошло во время подвоза продуктов к позициям украинских защитников вблизи н.п. Нижнетеплое. Российские оккупанты заметили автомобиль и применили противотанковый ракетный комплекс.


Донбасс военные обстрелы
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