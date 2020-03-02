Дело эксминистра энергетики Ставицкого по Межигорью передали в Вышгородский суд

Вышгородский районный суд назначил подготовительное заседание по делу бывшего народного депутата времен Януковича, эксглавы правления НАК "Надра Украины", бывшего депутата Житомирского облсовета Эдуарда Ставицкого. Ему инкриминируют вывода комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" из собственности государства

Вышгородский районный суд назначил подготовительное заседание по делу бывшего народного депутата времен Януковича, эксглавы правления НАК "Надра Украины", бывшего депутата Житомирского облсовета Эдуарда Ставицкого. Ему инкриминируют вывода комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" из собственности государства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на постановление суда.

Подготовительное заседание планируется 11 марта в 15 часов. Всего по делу трое обвиняемых - Ставицкий, экс-директор ООО "Мединвесттрейд" Павел Литовченко и частный нотариус Юлия Ткаченко.

По материалам дела, в 2007 году они организовали вывода комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" из собственности государства. Сначала имущество, стоимостью 540 млн грн, изъяли из управления Государственного управления делами с передачей в уставный капитал НАК "Надра Украины", а дальше его обменяли под видом равноценного на имущество ООО "Мединвесттрейд", стоимостью более 33 млн грн.

Далее фактическим владельцем "Межигорья" стал Виктор Янукович, который построил там свою частную резиденцию.

По последним данным, экс министр Ставицкий проживает в Израиле под именем Натана Розенберга и имеет гражданство этой страны. Его могут судить заочно.

В марте 2019 Святошинский суд Киева вернул прокурору обвинительный акт по этому делу, указав на недостатки. Прокурор обжаловал это решение, но апелляция оставила его без изменений.

Во времена президентства Виктора Януковича с 24 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 Эудард Ставицкий был министром энергетики и угольной промышленности.

В 2017 году полиция Винницкой области выяснила: чтобы жена и сыновья Эдуарда Ставицкого получили гражданство Израиля, у госрегистратора, вероятно, сфальсифицировали документы покойной прабабушки жены экс министра.

Напомним, что в 2017 году суд вернул "Межигорье" в собственность государства.

За присвоение "Межигорье" также судили руководителя Госуправления делами Игоря Тарасюка. 22 декабря 2017 суд по ходатайству Генпрокуратуры освободил его от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Это стало возможным, поскольку Тарасюку изменили подозрение на служебную халатность - такое преступление считается менее тяжелым.