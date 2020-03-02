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02 марта 2020, 08:47 4

Боевики вчера били на всех направлениях из запрещенного оружия - штаб

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02 марта 2020, 08:47 4
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В первый день весны вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
В первый день весны вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня

Как сообщили RegioNews в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи населенного пункта Пески, рядом с Лебединским, неподалеку Невельского, в районе н.п. Авдеевка, вблизи Березового, рядом с Марьинкой, неподалеку Тарамчука.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела наших позиций, а именно: вблизи Луганского, в районе н.п. Нижнетеплое, неподалеку Новолуганского и рядом с Новотошковским.

В штабе отметили, что на все враждебные обстрелы Объединенные силы давали адекватный ответ с разрешенного минскими договоренностями вооружения.

"Вчера, 01 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два человека получили боевое поражение", - говорится в сообщении.

С началом текущих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по защитникам населенного пункта Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет.


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