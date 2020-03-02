11:53  03 марта
Ситуация в Новых Санжарах: Скалецкая вовсю играет в тенис с эвакуированными
13:10  03 марта
Правительство приняло решение продать единственного производителя соли в Украине "Артемсоль"
UA | RU
UA | RU
02 марта 2020, 08:32 22

Асеев: во время обменов Украина забирает тех, кто пытал людей в тюрьмах "ДНР"

Читайте також
українською мовою
02 марта 2020, 08:32 22
Читайте також українською мовою
Во время обменов пленными боевики отдают Украине своих же соратников, которые издевались над украинцами, а именно: в донецкой спецтюрьме "Изоляция"
Фото: скрин с видео
Во время обменов пленными боевики отдают Украине своих же соратников, которые издевались над украинцами, а именно: в донецкой спецтюрьме "Изоляция"

Как передает RegioNews, об этом сообщил освобожденный из плена боевиков журналист Станислав Асеев на своей странице в Facebook.

"О Евгение Бражникове и Алексее Кускове (оба били меня лично и ломали всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым - он все еще в плену - фактически вымыли пол, протянув по всему коридору) я также говорил президенту. Он тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали "Бражниковым занимаемся" - и на этом все. Ни допросов, ни официального ответа на мой запрос относительно заявления на этих двух персонажей, который я зарегистрировал в СБУ еще 20 января", - написал он.

По словам Асеева, Бражникова начали бить еще во времена палаток, как только освобожденных привезли с блокпоста, тогда его спасли военные, и под конвоем СБУ доставили в Киев. Кусков - уже более двух лет на свободе (его поменяли еще в декабре 2017 года).

"В Феофании (видимо, пришел проведать своего друга Бражникова) встретил меня на первом этаже, похлопал по плечу и мило с улыбкой спросил:"Ну, как ты? Помнишь меня?". - Помню, Леша, я ничего не забуду..." - добавил Асеев.

Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козакоми и обсудили взаимное освобождение удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о чем лидеры "Нормандской четверки" договорились во время встречи в Париже в декабре 2019 года.

Блогер и журналист Станислав Асеев был освобожден из плена боевиков на Донбассе 29 декабря 2019 года. Впоследствии он написал в соцсети свой первый пост, в котором поблагодарил и рассказал, чем будет заниматься.

В января 2020 года Асеев рассказал Зеленскому, что переданные при обмене люди в "Л-ДНР" помогали пытать пленных.


обмен пленными Россия
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Последние Популярные
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Виктор Таран
Все блоги »
Корпорация Зе. Помешают ли "собаки и дороги" взять "Слугам народа" местные советы в Николаевской области
03 марта 2020, 10:17
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »