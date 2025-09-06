Фото: ОГП

В Украине задержали действующего народного депутата IX созыва от запрещенной партии "ОПЗЖ". Его разыскивали по подозрению в государственной измене и злоупотреблении влиянием

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным следствия, ФСБ завербовала депутата еще до начала полномасштабного вторжения и активно выполнял задачи российской спецслужбы. В частности, в 2020-2021 годах он наладил механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов и передавал России необходимую информацию.

После 24 февраля 2022 года избранник бежал из страны, но и дальше сотрудничал с врагом. В июле этого года ему заочно объявили подозрение в госизмене и злоупотреблении влиянием. После суд принял решение о содержании его под стражей.

Сегодня, 6 сентября, депутата доставили в Печерский райсуд Киева. Суд оставил в силе предварительную меру пресечения, а именно содержание под стражей до 21 октября 2025 года.

Расследование продолжается.

Фамилию задержанного официально не озвучивают, однако речь идет, очевидно, о Федоре Христенко, которого должны были экстрадировать из Дубая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кто такой нардеп Федор Христенко, которого СБУ подозревает в связях с ФСБ