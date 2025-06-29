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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
29 июня 2025, 11:59

Министерство национального единства создавали ради единой цели

29 июня 2025, 11:59
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Министерство национального единства под Алексея Чернышева создавали ради единой цели – чтобы оно могло организовать создание избирательных участков за границей (кроме посольских учреждений)

Провалилась не просто идея с искусственным министерством, провалились иллюзии по выборам (поскольку их в ближайшее время не будет, забудьте).

Теперь Чернышев – составляющая имиджевой проблемы власти из-за фактов коррупции на предыдущем месте работы. И здесь полумеры в судах, куда НАБУ затянуло Чернышева за "дела прошедших днем", лишь усиливают у людей ощущение, что власти хотят скрыть "своего", потому что закон работает только для "чужих". И это бьет непосредственно о Президенте, хотя ОП хочет и это повесить на премьера Шмыгаля.

Что в таком случае будут делать? Вижу, пошли по креативу. Решили ликвидировать именно Министерство национального единства. Окей. Хотя символизма в закрытии ведомства с такой громкой вывеской еще больше. Да и на фоне принятого законопроекта о множественном гражданстве (по факту противоречащем Конституции), который до сих пор Президент не подписал.

Что имеем в сухом остатке?

А ничего. Эксперимент не удался. Проехали. Это ведь уже не первая инициатива – что-то сократить, чтобы потом все кратно увеличить. Все-таки уже было.

PS А относительно выборов, которые неизвестно когда состоятся (мой скромный прогноз - не раньше 2027 года), недавно просто перечитал предвыборную программу кандидата в президенты Зеленского. Там черным по белому написано: "Граждане Украины получат возможность приобщаться к принятию важных решений власти через Интернет, в том числе и к голосованию на выборах и референдумах". Поэтому кому эти офисы за границей нужны? Только Действие, только хардкор!

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