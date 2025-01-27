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27 января 2025, 18:30

НАБУ начало расследование против министра обороны Умерова, — ЦПК

27 января 2025, 18:30
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фото: НАБУ
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировало производство по заявлению ЦПК о совершении преступления министром обороны Рустемом Умеровым

Об этом сообщает общественная организация Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Отмечается, что 24 января министр обороны Украины Рустем Умеров вопреки закону отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ) о продлении контракта с директором АОЗ Мариной Безруковой еще на год.

Также Умеров уволил двух членов Наблюдательного совета, которые за это решение проголосовали — Тараса Чмута и Юрия Джигиря.

"Так, в действиях министра может иметь место преступление по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Мы уверены, что за эти действия придется отвечать и НАБУ должно тщательно проверить мотивы и последствия решений министра", — говорится в заявлении ГПК.

Напомним, на днях ЦПК подал заявление в НАБУ о совершении преступления министром обороны Рустемом Умеровым. Речь идет о злоупотреблении властью или служебным положением.

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