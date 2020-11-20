НБУ не имеет отношения к "коллекционным медалям к 30-летию независимости Украины" - пресслужба

Зато в 2021-м планируют выпустить памятные монеты

Зато в 2021-м планируют выпустить памятные монеты

Фото пресс-службы НБУ

Национальный банк Украины предупредил о мошенниках, которые продают якобы «коллекционные» медали к 30-летию независимости Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Нацбанка.

Регулятору поступают звонки и запросы от граждан, которые жалуются на рекламные предложения бесплатно купить медали, посвященные 30-летию независимости Украины. Чтобы их получить, мошенники предлагают заинтересованным лицам уплатить немалые деньги, сообщает пресс-служба НБУ.

В то же время продукция рекламируется таким образом, якобы производится Национальным банком, что вводит граждан в заблуждение. Национальный банк не имеет никакого отношения к изготовлению и продаже медали "30-летие независимости Украины", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что всю нумизматическую и сувенирную продукцию НБУ производит исключительно его структурное подразделение – Банкнотно-монетный двор НБУ. При этом на каждом таком изделии можно найти логотип – лилию из трех лепестков.

Зато в планах регулятора на 2021 год – выпустить памятные монеты "К 30-летию независимости Украины" из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка) номиналом 5 грн тиражом 50 тыс. штук и из серебра номиналом 20 грн тиражом 3 тыс. штук. Они должны выйти в августе следующего года в серии "Возрождение украинской государственности".

Напомним, ранее сообщалось, что в НБУ посоветовали закрывать некоторые отделения банков на "карантин выходного дня".