SkyUp Airlines временно отменяет рейсы до итальянского Турина
Об этом авиакомпания сообщила на своей странице в facebook, передает RegioNews.
Объясняют это тем, что сейчас в Италии фиксируется больше всего заболеваний на коронавирус COVID-19 в Европе. Никаких ограничений передвижения по стране, кроме зон карантина, нет. Ни ВОЗ, ни международные и национальные компетентные органы не рекомендуют прекращать сообщение с Италией.
МИД Украины советует временно воздержаться от поездок лишь до провинций итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт.
Пассажиры, которые уже приобрели билеты на отмененные рейсы, могут обратиться за возвратом средств или согласовать с перевозчиком возможность перебронирование на альтернативные рейсы.
Для возврата средств или замены билетов необходимо написать письмо на letstalk@skyup.aero с соответствующим запросом в произвольной форме. Для замены недоступны Испания, Португалия и Италия. Другие варианты обсуждаются индивидуально. Также в обращении следует указать свой номер бронирования.
Как только ситуация стабилизируется, авиакомпания планирует возобновить приостановленные рейсы.
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