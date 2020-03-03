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03 марта 2020, 16:48 1

SkyUp Airlines временно отменяет рейсы до итальянского Турина

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українською мовою
03 марта 2020, 16:48 1
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С 5 марта авиакомпания приостанавливает выполнение рейсов в Турин. Предварительно отмена будет действовать до 25 октября
Фото со страницы авиакомпании в facebook
С 5 марта авиакомпания приостанавливает выполнение рейсов в Турин. Предварительно отмена будет действовать до 25 октября

Об этом авиакомпания сообщила на своей странице в facebook, передает RegioNews.

Объясняют это тем, что сейчас в Италии фиксируется больше всего заболеваний на коронавирус COVID-19 в Европе. Никаких ограничений передвижения по стране, кроме зон карантина, нет. Ни ВОЗ, ни международные и национальные компетентные органы не рекомендуют прекращать сообщение с Италией.

МИД Украины советует временно воздержаться от поездок лишь до провинций итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт.

Пассажиры, которые уже приобрели билеты на отмененные рейсы, могут обратиться за возвратом средств или согласовать с перевозчиком возможность перебронирование на альтернативные рейсы.

Для возврата средств или замены билетов необходимо написать письмо на letstalk@skyup.aero с соответствующим запросом в произвольной форме. Для замены недоступны Испания, Португалия и Италия. Другие варианты обсуждаются индивидуально. Также в обращении следует указать свой номер бронирования.

Как только ситуация стабилизируется, авиакомпания планирует возобновить приостановленные рейсы.


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