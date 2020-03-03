Коронавирус в Украине: маска не спасет - Минздрав
Как сообщает RegioNews, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 3 марта в Кабинете министров.
"Не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски тогда, когда они не нужны. Поскольку это создает фальшивое заблуждение своей защиты и не предотвращает или не позволяет использовать другие эффективные профилактические методы профилактики острых респираторных вирусных заболеваний, к которым относится и коронавирус", - сказал он.
Ляшко отметил, что, в первую очередь, мы должны знать, что надо мыть руки, достаточно часто мыть руки, если нет возможности мыть руки, мы должны обрабатывать их антисептическими средствами.
"Также мы должны придерживаться изоляции или не контактировать с больными с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, а если происходит контакт, то мы должны находиться на 1,5 - 2 метра от этого человека. Больной человек с симптомами - это именно тот человек, который нуждается в одевание хирургической маски, чтобы уменьшить расстояние на которое распространяется возбудитель инфекционной болезни", - добавил врач.
Также он призвал не использовать средства индивидуальной защиты, "поскольку их закупка в больших количествах, которые будут лежать по квартирам, приведет к тому, что мы не будем иметь на глобальном уровне хирургических масок, когда в больницах будет вводиться масочный режим, у нас не будет, где их приобрести".
"Маска должна одеваться только на человека с симптомами острой респираторной болезни, когда он будет приходить в больницу, чтобы исключить распространение заболевания среди здоровых людей", - пояснил Ляшко.
По его словам, Минздрав при участии министров стран ЕС общался с Всемирной организацией здравоохранения. Министры говорили о том, что не нужно использовать хирургические маски без надобности.
Напомним, 3 марта в Украние официально подтвержден первый случай коронавируса - мужчина находится в инфекционном отделении областной больницы Черновцов. По словам медиков, его состояние стабильное.
- 13:17 03 марта Во Львовской области подготовили 150 мест для людей с подозрением на коронавирус
- 13:16 03 марта Международный экономический форум в Крыму перенесли из-за коронавируса
- 13:15 03 марта Через коронавирус могут измениться правила вызова врача и "скорой"
- 13:10 03 марта Правительство приняло решение продать единственного производителя соли в Украине "Артемсоль"
- 13:09 03 марта Житомирская область закупит 500 спецкостюмов на случай коронавируса
- 13:04 03 марта Скалецкая успокоила насчет первого случая коронавируса в Украине
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус