В Тернопольской области у ребенка, который вернулся из Испании, коронавирус не обнаружили

По результатам исследования у ребенка обнаружили грипп группы "В"

По результатам исследования у ребенка обнаружили грипп группы "В"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

1 марта тернопольские врачи городской детской больницы получили срочное сообщение, что у ребенка из пригородного села есть подозрение на коронавирус COVID – 19. Ребенок в возрасте 2,5 года вместе с родителями находился в Мадриде, Испания.

Медики срочно изолировали ребенка в инфекционный бокс, проводят комплекс необходимых лабораторных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий.

По результатам исследования областного лабораторного центра, у этого ребенка обнаружили грипп группы "В". Диагноз коронавирус не подтвердился. Маленькому пациенту оказывают необходимое лечение.

Для раннего выявления людей с возможными проявлениями коронавирусной инфекции, предоставления им консультаций и, при необходимости, организации лечебно-профилактических мероприятий, в Тернополе введен телефон круглосуточной "горячей линии" по номеру 098 441 59 81.

Напомним, Украина снова сможет эвакуировать граждан из Китая при условии, что будет получено достаточное количество заявок от граждан Украины из города Ухань и провинции Хубэй в Китае.

Украинцев, находящихся на карантине в Новых Санжарах могут отпустить домой в следующий четверг.