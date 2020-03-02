На Тернопольщине у мужчины изъяли 11 пакетов похожего на каннабис вещества

Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и не поехал в медучреждение для проверки на содержание наркотических веществ

Фото с сайта Полиции Тернопольской области

Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и не поехал в медучреждение для проверки на содержание наркотических веществ

Как сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Тернопольской области, водителя в состоянии наркотического опьянения остановили сотрудники Зборовского отделения полиции. У мужчины изъяли 11 полиэтиленовых пакетов с измельченным зеленым веществом, похожим на каннабис. Во время патрулирования, правоохранители остановили автомобиль марки ГАЗ 2410, который ехал с нарушением правил дорожного движения. Водитель - житель Львовской области 1995 года рождения. Во время общения вел себя вяло, реакция была запоздалой, зрачки расширены. Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте и не поехал в медучреждение, чтобы сдать кровь для проверки на содержание наркотических веществ. На водителя составили админпротокол по статье 130 КУоАП. Во время поверхностной проверки в салоне автомобиля на полу переднего пассажирского сиденья правоохранители обнаружили пакет с веществом, похожим на каннабис.



На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. В ходе проверки выяснилось, что в пакете 11 свертков с зеленым измельченным веществом. Находку изъяли и направили на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.



В отношении водителя открыто уголовное производство по статье 309 часть 1 УК Украины - Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта. Ведется следствие.

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