На Тернопольщине у мужчины изъяли 11 пакетов похожего на каннабис вещества
Как сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Тернопольской области, водителя в состоянии наркотического опьянения остановили сотрудники Зборовского отделения полиции.
У мужчины изъяли 11 полиэтиленовых пакетов с измельченным зеленым веществом, похожим на каннабис.
Во время патрулирования, правоохранители остановили автомобиль марки ГАЗ 2410, который ехал с нарушением правил дорожного движения. Водитель - житель Львовской области 1995 года рождения. Во время общения вел себя вяло, реакция была запоздалой, зрачки расширены.
Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте и не поехал в медучреждение, чтобы сдать кровь для проверки на содержание наркотических веществ. На водителя составили админпротокол по статье 130 КУоАП.
Во время поверхностной проверки в салоне автомобиля на полу переднего пассажирского сиденья правоохранители обнаружили пакет с веществом, похожим на каннабис.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. В ходе проверки выяснилось, что в пакете 11 свертков с зеленым измельченным веществом. Находку изъяли и направили на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.
В отношении водителя открыто уголовное производство по статье 309 часть 1 УК Украины - Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта. Ведется следствие.
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