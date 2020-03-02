На Прикарпатье еще одну женщину проверяют на коронавирус

Жительницу Рожнятовского района, которая недавно вернулась из Италии, обследуют врачи

Жительницу Рожнятовского района, которая недавно вернулась из Италии, обследуют врачи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Галку.

1 марта ориентировочно в 18 часов в областную инфекционную больницу в Ивано-Франковске доставили жительницу Рожнятовского района с подозрением на коронавирус.

Об этом сегодня со ссылкой на гендиректора областной инфекционной больницы Романа Остяка сообщили в выпуске новостей UA.Карпаты. По его словам, у женщины – симптомы свиного вируса. Анализы госпитализированной отправили на диагностику.

Женщина несколько недель назад вернулась из Италии. Заместитель главного врача Любовь Андрусишин заметила, что у нее нет клинических симптомов коронавируса, но в тренировочных целях ее изолировали на проверку.

"У нас в области полно заробитчан из Италии, но это не означает, что при насморке надо ехать сразу в инфекционную больницу. Должен осмотреть сначала семейный врач. У нее насморк, нет высокой температуры, похоже на ОРВИ”, – добавила Андрусишин.

Напомним, жительницу Делятина госпитализировали в областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Ее анализ проверяли в Киеве, предварительно установили диагноз грипп средней тяжести, осложненный двусторонней пневмонией. После проверки коронавирус не нашли.