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03 марта 2020, 18:31 13

Говорить, что это чума - неправильно, - мэр Ивано-Франковска о коронавирусе

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03 марта 2020, 18:31 13
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В Ивано-Франковске ограничивать массовые мероприятия пока не будут
В Ивано-Франковске ограничивать массовые мероприятия пока не будут

В Ивано-Франковске провели внеочередное заседание по противодействию распространения коронавируса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу городского председателя Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в facebook.

Как стало известно, в Украине подтверждено первый официальный случай заражения на новейший коронавирус. Совсем близко до Ивано-Франковска, в Черновцах.

"Это неутешительные новости, но, откровенно говоря, мы ожидали этого. И об этом нельзя молчать или замалчивать факты", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день вопрос стоит в обустройстве дополнительных мест в инфекционных отделениях для изоляции пациентов с подобными симптомами. Проработаны механизмы по пошиву защитных масок и одежды. А также массовое распространение листовок о предотвращении заболеваемости.

Хорошая и нужная инициатива в городе это мытье транспорта дезинфицирующими средствами. Также это касается школ - мытье и проветривание аудиторий. Пока что необходимости в ограничении массовых мероприятий нет, отмечает мэр.

"Да, это еще неизвестный вирус, и мы не имеем от него вакцины или специфического лечения. Однако ученые над этим работают. Хорошей новостью является то, что многие люди выздоравливают от коронавируса. То есть летальность является небольшая, всего 2%. Ведь полностью выздоровели уже 30 тысяч людей в мире. Да, мы боимся неизвестного, но говорить, что это чума, неправильно", - подчеркивает Марцинкив.

Самыми распространенными симптомами коронавируса является высокая температура свыше 38 градусов, усталость и сухой кашель. У некоторых пациентов могут возникать ломота в мышцах и суставах, насморк, боль в горле или диарея.

Горячая линия инфекционной больницы: 099 544 83 32.


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