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03 марта 2020, 15:22

На Прикарпатье в горах травмировался турист

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03 марта 2020, 15:22
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На Ивано-Франковщине спасатели оказали помощь туристу в урочище Копылец
Фото с сайта ГСЧС Украины
На Ивано-Франковщине спасатели оказали помощь туристу в урочище Копылец

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

3 марта в 11:40 в поисково-спасательное отделение поселка Осмолода поступило сообщение от руководителя туристической группы, в составе которой находилось 10 человек из Киева. Он проинформировал, что один из туристов 1980 года рождения получил травму.

Как выяснилось, мужчина травмировался во время прохождения туристическим маршрутом в урочище Копылец.

К аварийно-спасательным работам привлечено спасателей поисково-спасательного отделения поселка Осмолода - 4 человек личного состава на 1 единице техники.

В 12:35 спасатели встретили группу туристов и оказали помощь пострадавшему.
Мужчину транспортировали к месту дислокации Осмолодського поисково-спасательного отделения и передали работникам скорой медицинской помощи.

Напомним, на Закарпатье разбился сноубордист из Киева. Турист катался на сноуборде и столкнулся с опорой канатного подъемника.


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