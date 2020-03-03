На Прикарпатье в горах травмировался турист

На Ивано-Франковщине спасатели оказали помощь туристу в урочище Копылец

Фото с сайта ГСЧС Украины

На Ивано-Франковщине спасатели оказали помощь туристу в урочище Копылец

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

3 марта в 11:40 в поисково-спасательное отделение поселка Осмолода поступило сообщение от руководителя туристической группы, в составе которой находилось 10 человек из Киева. Он проинформировал, что один из туристов 1980 года рождения получил травму.

Как выяснилось, мужчина травмировался во время прохождения туристическим маршрутом в урочище Копылец.

К аварийно-спасательным работам привлечено спасателей поисково-спасательного отделения поселка Осмолода - 4 человек личного состава на 1 единице техники.

В 12:35 спасатели встретили группу туристов и оказали помощь пострадавшему.

Мужчину транспортировали к месту дислокации Осмолодського поисково-спасательного отделения и передали работникам скорой медицинской помощи.

Напомним, на Закарпатье разбился сноубордист из Киева. Турист катался на сноуборде и столкнулся с опорой канатного подъемника.