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02 марта 2020, 12:53 25

Стало известно, что ждет эвакуированных украинцев в Новых Санжарах

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02 марта 2020, 12:53 25
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В четверг, 5 марта, эвакуированные из китайской провинции Ухань, где сейчас бушует смертельно опасный коронавирус, могут оставить обсервацию в Новых Санжарах на Полтавщине
Фото: Pixabay
В четверг, 5 марта, эвакуированные из китайской провинции Ухань, где сейчас бушует смертельно опасный коронавирус, могут оставить обсервацию в Новых Санжарах на Полтавщине

Об этом сообщают RegioNnews со ссылкой на 112 Украина.

Люди смогут оставить обсервацию в четверг утром. Но при условии, что у них не будут выявлены симптомы коронавируса.

Напомним, что в субботу, 29 февраля, в эвакуированных украинцев и членов экипажа, который доставил их на родину, взяли еще несколько анализов на выявление возбудителя атипичной пневмонии в организме. Результаты ожидают получить в среду.

Тем временем, как сообщали RegioNews ранее, всего под медицинским наблюдением на новую коронавірусну инфекцию в Крыму и Севастополе находятся 50 человек, которые прибыли из Китая.


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