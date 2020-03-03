Ситуация в Новых Санжарах: Скалецкая вовсю играет в тенис с эвакуированными

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая приняла участие в турнире по настольному теннису в условиях обсервации в "Новых Санжарах" вместе с эвакуированными из Китая людьми

Фото: facebook/zoryana.chernenko

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая приняла участие в турнире по настольному теннису в условиях обсервации в "Новых Санжарах" вместе с эвакуированными из Китая людьми

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницы в Facebook главы Минздрава и журналиста Александра Махова. "За эти дни настольный теннис стал любимым видом спорта в" Новых Санжарах ". У нас даже состоялся первый международный турнир в условиях наблюдения", - написала Скалецкая. В свою очередь Махов сообщил, что в турнире приняли участие около 20 игроков. Победил Александр Кустенко из Мариуполя, который получил медаль и кубок от Львовской областной федерации настольного тенниса. Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители устроили настоящий бунт с перекрытием всех ъездов в райцентр. Люди таким образом выразили свое несогласие с тем, что в местном санатории разместят эвакуированных из Китая украинцев. Против шестерых провокаторов уже открыли уголовные производства. Следствию известно, что большинство из них не местные. В частности это жители Кропивницкого и Кривого Рога. Как стало известно ранее, ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, по состоянию на сегодня, 27 февраля, не болен коронавирусом COVID-2019.

.