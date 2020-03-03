Городского главу Полтавщины подозревают в крупной растрате: все подробности
Одного из городских председателей Полтавской области подозревают в растрате свыше 845 тысяч гривен
Одного из городских председателей Полтавской области подозревают в растрате свыше 845 тысяч гривен
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Следователи установили, что чиновник заключил с директором предприятия договор о строительстве спортивной площадки. Несмотря на то, что подрядчик не выполнил строительные работы в полном объеме и не доставил искусственное покрытие, городской глава подписал и предоставил в казначейство бухгалтерские документы, на основании которых подрядчику перечислили указанную сумму.
Теперь городскому главе инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог.
Как сообщали RegioNews ранее, в Хмельницкой области правоохранители задержали главу ОТО, который требовал у бизнесмена $1,5 тысяч.
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