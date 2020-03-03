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03 марта 2020, 18:34 12

Городского главу Полтавщины подозревают в крупной растрате: все подробности

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03 марта 2020, 18:34 12
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Одного из городских председателей Полтавской области подозревают в растрате свыше 845 тысяч гривен
Фото: Pixabay
Одного из городских председателей Полтавской области подозревают в растрате свыше 845 тысяч гривен

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Следователи установили, что чиновник заключил с директором предприятия договор о строительстве спортивной площадки. Несмотря на то, что подрядчик не выполнил строительные работы в полном объеме и не доставил искусственное покрытие, городской глава подписал и предоставил в казначейство бухгалтерские документы, на основании которых подрядчику перечислили указанную сумму.

Теперь городскому главе инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог.

Как сообщали RegioNews ранее, в Хмельницкой области правоохранители задержали главу ОТО, который требовал у бизнесмена $1,5 тысяч.


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