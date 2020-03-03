На Полтавщине заболеваемость гриппом превысила эпидпорог

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Полтавской области превысила эпидпорог

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Полтавской области превысила эпидпорог

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Полтавский областной лабораторный центр МЗ Украины.

За неделю в области острыми респираторными инфекциями заболели 8313 человек. Это значит, что эпидемиологический порог превышен на 14%.

Самые высокие уровни заболеваемости наблюдаются в г. Верхние Плавни, Полтавском и Кобеляцком районах. Больше всего пострадали дети в возрасте от 0 до 4 лет.

Как информировали RegiоNews ранее, 3 марта во время брифинга Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины, официально сообщил обнаружение коронавируса в Черновцах.