Зеленскому предлагают трех кандидатов на должность министра обороны - СМИ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZN.UA.
По данным СМИ, руководитель Офиса президента Андрей Ермак настаивает на кандидатуре Андрея Тарана, генерал-лейтенанта Вооруженных сил в отставке. Он был уволен в запас в 2016 году. В 2015 году Таран был представителем Украины в СЦКК, входил в подгруппы по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе в Минске.
Председатель СБУ Иван Баканов и председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороні в Верховной Раде восьмого созыва Сергей Пашинский лоббируют назначение Андрея Сенченко. Сенченко - народный депутат трех созывов. Вместе с Пашинским и Аваковым он был членом парламентской фракции "Батькивщины". В 2019 году оставил партию Юлии Тимошенко.
В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов предлагает Зеленскому кандидатуру Михаила Коваля. Генерал-полковник Коваль непродолжительное время возглавлял военное ведомство: он был и. о. министра обороны в правительстве Арсения Яценюка с 23 марта по 3 июля 2014 года.
Кроме того, по данным издания в правительстве может появиться новая должность - силового вице-премьера. Ее может занять Арсен Аваков, сохранив при этом пост главы МВД.
Отметим, согласно Конституции, министра обороны и министра иностранных дел, назначает президент. Однако отправить их в отставку может только Верховная Рада.
Напомним, ранее депутат от фракции "Слуга народа" и руководитель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что в обновленном Кабмине Арсен Аваков должен остаться на должности министра внутренних дел.
Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.
Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Рада может осуществить 4 ротации в правительстве.
Голосование по отставке генерального прокурора Украины на внеочерендной сессии Верховной Рады 4 марта может и состояться, но вряд ли будет успешным.
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