МИД подтвердил задержание Мельничука в Греции

В Греции к задержанному экс-командиру батальона "Айдар" Сергею Мельничуку прибыл в полицейский участок украинский консул в Салониках

Фото: facebook/SergiyMelnuchykKombatAidar

В Греции к задержанному экс-командиру батальона "Айдар" Сергею Мельничуку прибыл в полицейский участок украинский консул в Салониках

Как передает RegioNews, об этом "Укринформ" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"Как только стало известно о задержании 1 марта греческими правоохранительными органами Мельничука, сразу на место происшествия выехал украинский консул в Салониках. С полицией Греции консул договорился о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и пища)", - сказал Погорельцев.

По его словам, жена Мельничука вместе с малолетним ребенком размещены в гостинице вблизи места содержания. Мельничук может пользоваться телефоном и ему предоставлен русскоязычный адвокат.

Также утром 2 марта в полицейский участок должен прибыть прокурор из города Салоники.

Напомним, вечером 1 марта Сергей Мельничук сообщил о своем задержании на границе с Грецией по карте Интерпола, которую подала Россия. Он находился в отделении с женой, которая на 7 месяце беременности и с 9-месячным сыном.