МИД подтвердил задержание Мельничука в Греции
Как передает RegioNews, об этом "Укринформ" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
"Как только стало известно о задержании 1 марта греческими правоохранительными органами Мельничука, сразу на место происшествия выехал украинский консул в Салониках. С полицией Греции консул договорился о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и пища)", - сказал Погорельцев.
По его словам, жена Мельничука вместе с малолетним ребенком размещены в гостинице вблизи места содержания. Мельничук может пользоваться телефоном и ему предоставлен русскоязычный адвокат.
Также утром 2 марта в полицейский участок должен прибыть прокурор из города Салоники.
Напомним, вечером 1 марта Сергей Мельничук сообщил о своем задержании на границе с Грецией по карте Интерпола, которую подала Россия. Он находился в отделении с женой, которая на 7 месяце беременности и с 9-месячным сыном.
- 13:17 03 марта Во Львовской области подготовили 150 мест для людей с подозрением на коронавирус
- 13:16 03 марта Международный экономический форум в Крыму перенесли из-за коронавируса
- 13:15 03 марта Через коронавирус могут измениться правила вызова врача и "скорой"
- 13:10 03 марта Правительство приняло решение продать единственного производителя соли в Украине "Артемсоль"
- 13:09 03 марта Житомирская область закупит 500 спецкостюмов на случай коронавируса
- 13:04 03 марта Скалецкая успокоила насчет первого случая коронавируса в Украине
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус