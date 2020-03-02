В тестовом режиме начал работать канал для Донбасса

В понедельником, 2 марта в тестовом режиме заработал государственный телеканал для временно оккупированных территорий "Дом"

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В понедельником, 2 марта в тестовом режиме заработал государственный телеканал для временно оккупированных территорий "Дом"

Об этом сообщила и.о. гендиректора UATV Юлия Островская, передает RegioNews.

"С 1 марта в тестовом режиме уже вещает телеканал" Дом ". Главная цель нашего канала - это возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня наших граждан, которые живут на неподконтрольных территориях", - сообщила Островская.

В Офисе Президента считают, что русскоязычный телеканал для ОРДЛО должен способствовать "информационной реинтеграции" региона.

В его концепте указано, что телеканал объединит украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы.

Напомним, ранее запланированный на 15 февраля запуск телеканала для Донбасса отложили. Его запускает режиссер сериала Слуга народа Алексей Кирющенко.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.