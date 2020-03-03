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03 марта 2020, 08:29 18

Судьба Гончарука: Зеленский и Ермак придут на заседание "Слуг народа" - СМИ

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03 марта 2020, 08:29 18
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Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в заседании фракции "Слуга народа" 3 марта, перед началом работы Верховной Рады
Фото: Facebook
Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в заседании фракции "Слуга народа" 3 марта, перед началом работы Верховной Рады

Как передает RegioNews, об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

По его словам, Зеленского ждут на сегодняшнем заседании. "Обязательно завтра (3 марта - ред.) ждем президента. Заседание фракции планируется утром в 9:00", - сообщил собеседник.

По данным другого источника, на заседании фракции будут обсуждаться кадровые вопросы Кабинета министров, а также другие вопросы повестки дня внеочередного заседания Рады.

Позже СМИ сообщили, что вместе с Зеленским на заседание фракции монобольшинства придет и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, 3 марта партия "Слуга народа" собирает заседание фракции - говорить о кадровых "рокировках" в Кабмине.

Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Рада может осуществить 4 ротации в правительстве.

Голосование по отставке генерального прокурора Украины на внеочерендной сессии Верховной Рады 4 марта может и состояться, но вряд ли будет успешным.


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