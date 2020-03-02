"Слуга народа" собирает фракцию перед внеочередным заседанием Верховной Рады

В понедельнику, 2 марта президентская фракция "Слуга народа" планирует провести заседание так называемой "малой" фракции, а в вторник, 3 Март вынести на рассмотрение всей фракции повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады

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В понедельнику, 2 марта президентская фракция "Слуга народа" планирует провести заседание так называемой "малой" фракции, а в вторник, 3 Март вынести на рассмотрение всей фракции повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

"Будем следить дальше за развитием событий, по тем консультациями, которые идут. Они сегодня будут происходить, сегодня будет собираться "малая" фракция, возможно завтра будет собираться большая фракция. Будем смотреть", - цитирует издание слова заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.

Народный депутат от "Слуги народа" Арсений Пушкаренко подтвердил, что фракция действительно соберется во вторник в 9:00.

"Есть конечно кадровые вопросы: с одной стороны необходимо кого-то уволить, с другой - назначить. Мы понимаем, что будет обсуждение. В отношении же кадровых вопросов в Кабмине, то завтра в 9:00 собирается фракция и на фракции мы будем обсуждать те или иные кандидатуры или видение", - отметил нардеп.

Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Верховная Рада может осуществить 4 ротации в правительстве и назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности.

Голосование по отставке генерального прокурора Украины на внеочерендной сессии Верховной Рады 4 марта может и состояться, но вряд ли будет успешным.