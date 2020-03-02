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02 марта 2020, 15:17 8

"Слуга народа" хочет оставить Авакова в обновленном Кабмине

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02 марта 2020, 15:17 8
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В обновленном Кабинете министров Арсен Аваков должен остаться на должности министра внутренних дел
Фото: МВД
В обновленном Кабинете министров Арсен Аваков должен остаться на должности министра внутренних дел

Об этом заявил депутат от фракции "Слуга народа" и руководитель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает RegioNews

"Мы понимаем, что большая часть Кабмина являются кандидатами на выход из правительства. Почему? Потому что по определенным своим направлениям министерства просто не справились. Это можно сказать по большинству министерств. Кроме одного - это Министерство внутренних дел. Потому что по этому направлению однозначно надо признать - это одно из самых сильных министерств. Думаю, с этим согласятся многие мои коллеги и депутатов ", - сказал он.

По словам Монастырского, министр Аваков однозначно должен остаться работать в обновленном Кабмине, и на эту должность он точно будет назначен.

Напомним, Арсен Аваков возглавил МВД в начале 2014 года и занимает эту должность дольше всех министров МВД за всю историю Украины.

В ноябре 2014 года Аваков был переназначен министром после внеочередных выборов, в апреле 2016 года - после назначения премьером Владимира Гройсмана и в августе 2019 года после вступления в должность премьер-министра Алексея Гончарука.

За отставку Авакова регулярно проходят акции протеста, а представители гражданского общества обвиняют министра МВД в провале реформы полиции, срыве переаттестации, саботаже расследования резонансных дел, оставлении на должностях фигурантов дел Майдана, нераскрытых делах нападений на общественных деятелей, а также в многочисленных коррупционных скандалах.


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