Шмыгаль не пришел сегодня на заседание Кабмина - нардеп

Министр развития общин и территорий Украины, вице-премьер-министр Денис Шмыгаль отсутствует сегодня, 3 марта, на заседании правительства

Фото: Ивано-Франковской ОГА

Министр развития общин и территорий Украины, вице-премьер-министр Денис Шмыгаль отсутствует сегодня, 3 марта, на заседании правительства

Как передает RegioNews, об этом сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Кабмина, в своем Telegram-канале.

"На заседании отсутствовал вице-премьер Шмыгаль. Нет и его заместителей, то есть представители Минрегиона вообще отсутствуют", - написал он.

Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

СМИ писали, что Денис Шмигаль может возглавить новое правительство.

Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Рада может осуществить 4 ротации в правительстве.

Голосование по отставке генерального прокурора Украины на внеочерендной сессии Верховной Рады 4 марта может и состояться, но вряд ли будет успешным.