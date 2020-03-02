Россия сформировала две армии возле украинской границы - разведка
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию Obozrevatel, передает RegioNews.
"Российская Федерация продолжает наращивать группировку войск вблизи границы с Украиной. Сегодня завершается формирование двух новых армий в Западном и Южном военных округах (это 20-я армия, штаб в Воронеже, и восьмая армия, Новочеркасск), а также 22 армейского корпуса (Симферополь) на временно оккупированном Крымском полуострове", - заявил Скибицкий.
По его словам, фактически враг сформировал основные боевые части и осуществляет формирование подразделений обеспечения, а достижение оперативных возможностей вражеских армий ожидается до конца 2021 года.
Он добавил, что соединения и части Южного и Западного военных округов РФ в приоритетном порядке получают современные и модернизированные образцы вооружения и военной техники.
Особое внимание уделяется перевооружению авиационных частей ударными самолетами и вертолетами, а также поставке в войска нового ракетного вооружения наземного и морского базирования.
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