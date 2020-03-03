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03 марта 2020, 10:44 10

Рада снова засела за земельный закон

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03 марта 2020, 10:44 10
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Верховная Рада Украины продолжила 3 марта рассматривать поправки к законопроекту №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения"
Фото: facebook/verkhovna.rada.ukraine
Верховная Рада Украины продолжила 3 марта рассматривать поправки к законопроекту №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения"

Об сообщает RegioNews, ссылаясь на повестку дня Рады.

Согласно ему, также для рассмотрения в первом чтении нардепам предложены изменения в Уголовный кодекс Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности.

Также Рада должна ратифицировать Рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Королевства Дания относительно общих условий и процедур, организационных мероприятий и финансовых условий реализации программы Danida Business Finance в Украине.

Кроме того, на повестке дня – постановления о парламентских слушаниях на темы: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине", "Об основах государственной политики устойчивого развития Украины" и "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине".

Напомним, по состоянию на 21 февраля Верховная Рада рассмотрела более полутора тысячи правок к закону о рынке земли.

6 февраля ВР начала рассматривать правки к законопроекту о рынке земли.

13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.


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