Рада в среду может голосовать и об отставке Рябошапки
Как передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
"Это в очередной раз, я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового, и ничего не состоится", - сказал он.
Уточняя, означает ли это, что голосования в среду по его отставке не будет, генпрокурор сказал: "Голосование может быть, но я не думаю, что оно будет успешным".
Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.
Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Верховная Рада может осуществить 4 ротации в правительстве и назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности
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