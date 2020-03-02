В пограничной службе рассказали, сколько украинцев поехали в Россию по новым правилам

За сутки около 7 тысяч украинцев пересекли границу с Российской Федерацией по заграничным паспортам

Фото: ГМС

За сутки около 7 тысяч украинцев пересекли границу с Российской Федерацией по заграничным паспортам

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает RegioNews.

По информации пограничников, 14 лицам было отказано в пересечении границы, так как загранпаспортов у них не было.

В Госпогранслужбе отмечают, что новые правила ускорят пересечение границы, а также должны предотвратить использование поддельных документов.

С 1 марта 2020 пересечении украинской границы с Россией осуществляется только на основании загранпаспорта. Это решение украинское правительство приняло в декабре прошлого года.

Вернуться в Украине тоже можно только с загранпаспортом. Изменения не касаются тех украинцев, которые въехали в РФ до 1 марта текущего года, они смогут вернуться назад по внутренним паспортам.