В пограничной службе рассказали, сколько украинцев поехали в Россию по новым правилам
За сутки около 7 тысяч украинцев пересекли границу с Российской Федерацией по заграничным паспортам
За сутки около 7 тысяч украинцев пересекли границу с Российской Федерацией по заграничным паспортам
Об этом говорится в сюжете ТСН, передает RegioNews.
По информации пограничников, 14 лицам было отказано в пересечении границы, так как загранпаспортов у них не было.
В Госпогранслужбе отмечают, что новые правила ускорят пересечение границы, а также должны предотвратить использование поддельных документов.
С 1 марта 2020 пересечении украинской границы с Россией осуществляется только на основании загранпаспорта. Это решение украинское правительство приняло в декабре прошлого года.
Вернуться в Украине тоже можно только с загранпаспортом. Изменения не касаются тех украинцев, которые въехали в РФ до 1 марта текущего года, они смогут вернуться назад по внутренним паспортам.
С 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только с биометрическим паспортом
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