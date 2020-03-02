Нардеп: в "Слуге народа" рассматривают единого кандидата на премьера - Шмыгаля

Народные депутаты фракции "Слуга народа" завтра обсудят вопрос относительно кадровых изменений в правительстве, в частности, и относительно возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука

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Народные депутаты фракции "Слуга народа" завтра обсудят вопрос относительно кадровых изменений в правительстве, в частности, и относительно возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский, пишет УНН.

Внутри фракции на должность рассматривают одного кандидата – это новоназначенный вице-премьер-министр Украины, министр развития общин и территорий Украины Денис Шмигаль, говорит народный депутат.

"По многим министрам завтра будет стоять вопрос. На самом деле, по кандидатурам – кто точно пойдет, сказать сейчас очень тяжело, потому что по многим кандидатурам накопилось много негатива, который может реализоваться в отставку. Главное - чтобы модель правительства, который останется, а тем более нового правительства, была более эффективной", - сказал Монастырский.

Нардеп не исключил, что на заседании состоится возможное обсуждение Дениса Шмыгаля в роли нового премьера.

"Сейчас много вариантов обсуждается. Это (Денис Шмигаль - ред.) – один из вариантов. Но, на самом деле, финальное обсуждение должно состояться именно завтра - на фракции. Поэтому я думаю, что уже после того, как фракция обсудит и будет принято какое-то решение, можно будет говорить о решении", - подчеркнул он.

По словам председателя комитета, других кандидатур кроме Шмыгаля на должность премьера во фракции пока не рассматривается. "То, что мы сейчас обсуждаем в разговорах между депутатами в течение этих дней, то сейчас среди народных депутуатів фракции "Слуга народа" других кандидатур не рассматривается", - добавил он.

"По абсолютно всем другим министрам идет разговор, идут обсуждения о том, как все должно происходить. Я думаю, завтра на заседании фракции будет принято финальное решение, как мы движемся и кто будет изменен непосредственно в правительстве", - пояснил Монастырский.

По информации украинских СМИ, вице-премьер-министр Украины, министр развития общин и территорий Украины Денис Шмигаль может возглавить новое правительство.