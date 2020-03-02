Киву вызвали в ГБР

Народного депутата Илью Киву вызвали в Государственное бюро расследований на сегодня, 2 марта, на 14:00 для вручения подозрения

Фото: facebook/kivailya

Народного депутата Илью Киву вызвали в Государственное бюро расследований на сегодня, 2 марта, на 14:00 для вручения подозрения

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе ГБР.

"По поручению Генерального прокурора следователь Государственного бюро расследований 27 февраля 2020 года с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины для вручения письменного уведомления о подозрении на 2 марта 2020 года на 14:00 ч. вызвал народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 января 2020 года генеральный прокурор по заявлению потерпевшего возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины. Соответствующие сведения внесены в Едрей.

Сообщалось, что днем 22 января Кива подрался с ветераном АТО в ресторане "Моссо", где нардеп встречался с "представителями криминального мира Днепра", и в какой-то момент у него возник конфликт с посетителем.

По версии Кивы, человек в заведении вел себя неадекватно и, чтобы его успокоить нардеп подошел к его столику, но получил удар. После этого генпрокурор открыл уголовное дело по факту нанесения народным депутатом Ильей Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.