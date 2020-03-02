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02 марта 2020, 08:56 57

Гончарук и Ермак тайно встретились в киевском ресторане

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02 марта 2020, 08:56 57
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Премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились 1 марта в киевском индийском ресторане "Сутра"
Фото: twitter.com/ChristopherJM
Премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились 1 марта в киевском индийском ресторане "Сутра"

Как передает RegioNews, об этом сообщил журналист Кристофер Миллер в своем Twitter.

"Разговор, безусловно, серьезный, но ведется приглушенными голосами. Ничего не слышу", - написал Миллер.

Также он добавил: "Только что они закончили разговор и поехали. Не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского".

В свою очередь, журналисту BuzzFeed News Татьяне Козыревой удалось снять для "Украинской правды" видео, как Гончарук и Ермак оставляют ресторан.

Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

Позже председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что по состоянию на 1 марта никаких заявлений от Гончарука в Раду не поступало.


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