Медиаатака на Владислава Трубицына связана с его борьбой с незаконными МАФами — секретарь Киевского горсовета

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Во время заседания Киевсовета стало известно, что медиаатака на депутата Киевсовета от "Слуги Народа" Владислава Трубицына, в которой использовалось видео с серверов КГГА, была связана с тем, что он борется с незаконными МАФами

Об этом во время заседания сессии Киевсовета заявил ее секретарь Владимир Бондаренко.

В частности, Владимир Бондаренко отметил, что на днях была осуществлена беспрецедентная информационная атака на Владислава Трубицына.

"Я это, конечно, могу связывать с различными моментами, но, наверное, главное – это наведение порядка с временными сооружениями в Киеве", – заявил секретарь Киевсовета.

На данный момент Трубицын возглавляет постостоянную комиссию Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, инициируя постоянные сносы незаконных МАФов.

Далее Владимир Бондаренко принес извинения Владиславу Трубицыну за инцидент со "слитым" в соцсети видео, добавив также, что проводится внутренняя проверка по этому вопросу.

"Я уверен, что будут сделаны административные выводы относительно тех лиц, которые этому способствовали", – подчеркнул Владимир Бондаренко.

В свою очередь Владислав Трубицын, который также присутствовал в зале заседаний, заявил, что это недопустимо, когда конфиденциальные данные с серверов КГГА оказывыаются в открытом доступе в сети Интернет и в соцсетях.

"Лично я уже обратился в правоохранительные органы по этому вопросу. Считаю, что они дадут правовую оценку и виновные будут наказаны за этот позорный инцидент", – резюмировал Владислав Трубицын.