Владислав Трубицын инициирует проведение "круглого стола" со столичными предпринимателями

Между предпринимателями и городскими властями нужно налаживать диалог. Об этом заявил председатель межфракционного депутатского объединения "Успешный Киев", глава Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.

По его словам, депутатами Киевсовета поданы проекты решений, которыми предлагается урегулировать вопрос размещения временных сооружений на территории Киева.

Я, вместе с первым заместителем председателя КГГА Алексеем Кулебой и представителями профильных Департаментов КГГА, приглашаю представителей предпринимателей, профильных общественных объединений и соответствующих экспертных организаций приобщиться к наработке конструктивных предложений", - сказал Владислав Трубицын.

Формат встречи - "свободная беседа", ведь именно так каждый из присутствующих сможет высказаться и предоставить свои предложения.

Все желающие могут принять участие в проведении "круглого стола", который состоится 2 июля в 15:00 по адресу Крещатик, 36. Регистрация участников проводится 1 июля до 16:00 по адресу: [email protected] Контактный телефон: (044) 2027029.