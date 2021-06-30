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30 июня 2021, 17:44 229

Владислав Трубицын инициирует проведение "круглого стола" со столичными предпринимателями

30 июня 2021, 17:44 229
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Между предпринимателями и городскими властями нужно налаживать диалог. Об этом заявил председатель межфракционного депутатского объединения "Успешный Киев", глава Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.

По его словам, депутатами Киевсовета поданы проекты решений, которыми предлагается урегулировать вопрос размещения временных сооружений на территории Киева.

Я, вместе с первым заместителем председателя КГГА Алексеем Кулебой и представителями профильных Департаментов КГГА, приглашаю представителей предпринимателей, профильных общественных объединений и соответствующих экспертных организаций приобщиться к наработке конструктивных предложений", - сказал Владислав Трубицын.

Формат встречи - "свободная беседа", ведь именно так каждый из присутствующих сможет высказаться и предоставить свои предложения.

Все желающие могут принять участие в проведении "круглого стола", который состоится 2 июля в 15:00 по адресу Крещатик, 36. Регистрация участников проводится 1 июля до 16:00 по адресу: [email protected] Контактный телефон: (044) 2027029.

Честный бизнес, который придерживается законодательства и работает на развитие своего дела и страны в целом, имеет все шансы на успех. Главное - работать честно, а власти создадут для этого благоприятный бизнес-климат", - подытожил депутат Киевсовета.

бизнес депутат Киевсовет предприниматели Владислав Трубицын круглый стол

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